Več močno pijanih voznikov: eden 'napihal' kar 1,7

Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligramov alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Plačilni nalog so zaradi nepravilno parkiranega vozila izdali tudi vozniku osebnega avtomobila.

Kot je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik , so policisti opravili ogled in ugotovili, da je voznik kombiniranega vozila pri vožnji vzvratno trčil v parkiran osebni avtomobil.

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V nekaj urah so na območju Šentjerneja in Novega mesta ustavili sedem voznikov, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,34 in 1,29 miligramov alkohola. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

V soboto, 16. februarja okoli 19. ure pa se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sevnico in Planino. Po ugotovitvah sevniških policistov je 55-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 44-letna voznica. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru

izdihanega zraka več kot 1 miligram alkohola. Policisti so mu avtomobil zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

'Mrtvo' pijan vijugal po vozišču

Trebanjski policisti pa so bili v nedeljo, 17. februarja, okoli 13. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Trebnjem in Dobrničem vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. 50-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 1,71 miligrama alkohola. Policisti so mu avtomobil zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.