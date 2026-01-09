Naslovnica
Črna kronika

Mrtvo pijan za volanom: 4,6 promila alkohola

Kranj, 09. 01. 2026 12.57 pred 56 minutami 1 min branja 11

Avtor:
D.L.
Alkotest

Gorenjski policisti so ostrmeli, ko so odčitali meritev z elektronskim alkotestom. 31-letnemu vozniku je ta namreč pokazal kar 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel v organizmu več kot 4,6 promila alkohola.

Preizkus alkoholiziranosti
Preizkus alkoholiziranosti
FOTO: Bobo

Policisti s kranjske policijske uprave so danes okoli 10. ure dobili obvestilo o vozniku, ki je vozil nezanesljivo in nato obstal v križišču na območju Zgornjih Bitenj. Ustavili so ga med nadaljnjo vožnjo proti Škofji Loki in mu nemudoma ponudili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, "ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola!" je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič

Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi nepravilne strani vožnje so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod močnim vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

"Gorenjski policisti se zahvaljujemo pozornemu udeležencu v cestnem prometu, ki je poklical na interventno št. 113 in s tem dejanjem morda komu rešil življenje. Alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj," je še dodal Brajič.

Covid 19
09. 01. 2026 14.28
Rešil se je žene,upravičena alkoholiziranost od veselja..
Odgovori
0 0
Stariholcar44
09. 01. 2026 14.23
Je to sploh mogoče?da je sploh vozil...?
Odgovori
0 0
inp
09. 01. 2026 14.25
NA DOLENJSKEM to gre bp
Odgovori
0 0
Darko32
09. 01. 2026 14.15
Tej meritvi enostavno ne verjamem. Namreč ugotovljeno je, da so nenatančni ti instrumenti. Sedaj pa s ejavno predstavlja, da je najbolj natančen.SOčasno pa nimamo potrditve o ustreznosti instrumenta. Zato se psotavlja drugo vprašanje in to je: Kako je strokovno izobražen tisti, ki je to plasiral v javnost in kdo je to meril. To je več kot smrtna doza.
Odgovori
-2
1 3
jugatneme
09. 01. 2026 14.09
Se je bal da ga bo zeblo pa je podkuril...
Odgovori
+1
1 0
ššajtrga
09. 01. 2026 14.04
Pol leta aresta pa naj tam razmislja..
Odgovori
+2
3 1
Prototip
09. 01. 2026 14.00
Modelu bi verjetno lažje izmerili,.koliko je imel krvi v alkoholu,,,,
Odgovori
+9
9 0
SpamEx
09. 01. 2026 13.55
đizs najbrž niti hodit ni mogel pa je šel vozit
Odgovori
+5
5 0
AugustLandmesser
09. 01. 2026 13.58
logično...ta sploh ni vedel niti kdo je niti kje je....
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
09. 01. 2026 13.55
4,6!? In še živ!? Čudež.
Odgovori
+2
3 1
patriot20
09. 01. 2026 13.54
dobr smo ga pa se ga bomo
Odgovori
+3
5 2
