Mrtvo pijan za volanom: 4,6 promila alkohola

Policisti s kranjske policijske uprave so danes okoli 10. ure dobili obvestilo o vozniku, ki je vozil nezanesljivo in nato obstal v križišču na območju Zgornjih Bitenj. Ustavili so ga med nadaljnjo vožnjo proti Škofji Loki in mu nemudoma ponudili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, "ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola!" je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi nepravilne strani vožnje so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod močnim vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

"Gorenjski policisti se zahvaljujemo pozornemu udeležencu v cestnem prometu, ki je poklical na interventno št. 113 in s tem dejanjem morda komu rešil življenje. Alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj," je še dodal Brajič.