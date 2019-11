Mučenje živali v Vojščici: lastnik 13 konjem in oslu ni nudil prehrane

Policisti PP Nova Gorica so v torek dopoldan obravnavali kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine na območju vasi Vojščica v občini Miren-Kostanjevica. Po do zdaj zbranih podatkih lastnik oziroma skrbnik 13 konjem in oslu, ki so se nahajali v ograjenem pašniku, ni nudil pravilne oskrbe s hrano.

V omenjeni ogradi je bil najden tudi kadaver poginulega žrebeta. Preostale živali niso bile življensko ogrožene. Policisti so v zvezi s primerom obvestili pristojne pravosodne organe in veterinarsko nšpekcijsko službo. Ti so odredili obdukcijo kadavra z namenom, da bi ugotovili natančen vzrok pogina omenjene živali.

Policisti primer preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali.