Mučenje živali: neznanec ustrelil in zakopal psa

Policisti so bili včeraj s strani občana z območja občine Križevci obveščeni, da mu je nekdo ustrelil psa in ga zakopal. Po zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je bil pes minuli ponedeljek okoli 13.30 ure izpuščen iz boksa, da se sprehodi po neograjenem dvorišču. Čez nekaj časa je občan slišal pok in ugotovil, da psa ni na dvorišču. Začeli so ga iskati, vendar neuspešno.

Včeraj so na robu gozda za hišo našli zakopanega psa. Opravljen je bil ogled kraja, policisti pa so ugotovili, da je imel pes strelno rano. O dejanju so bile obveščene pristojne službe, policija pa preiskuje kaznivo dejanje mučenja živali.