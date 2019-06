26-letnik psa svojega očeta udaril z železno palico in ga huje poškodoval

S PU Maribor so sporočili, da so bili ponoči obveščeni o primeru mučenja živali. 26-letni domačin iz območja PP Šentilj je z železno palico udaril psa svojega 53-letnega očeta in ga pri tem tako poškodoval, da se pes ne more premikati. Policisti bodo sina kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali.

O kaznivem dejanju so obvestili tudi Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Lastnik kljub obsežnim poškodbam ni dovolil evtanazije psa, niti ne kakega drugega posega veterinarja, nato pa je psa sam odpeljal v oskrbo drugemu veterinarju v Maribor.

Policisti bodo UVHVVR podali predlog za uvedbo postopka o prekršku, saj pes ni bil čipiran, ni bil pravilno cepljen in nima potnega lista za živali.