Mamino truplo več kot leto dni hranil v kleti in prejemal njeno pokojnino

Avstrijec je truplo mame prekrival z ledom, da se ne bi začel širiti neprijeten vonj. Po poročanju avstrijske policije je truplo prekril tudi z mačjo steljo in ga na ta način mumificiral. Ves čas, torej dobro leto, je osumljenec svojemu bratu preprečeval stike z mamo, češ da je v bolnišnici in da ga zaradi demence tako ali tako ne bi prepoznala.

Policija je primer začela preiskovati, potem ko je novi poštar zaradi pošiljke želel videti 89-letnico, njen sin pa mu tega ni dopustil. Sinovo izmikanje je vodilo do grozljivega odkritja v zahodni Tirolski. 66-letni osumljenec je policiji povedal, da se je znašel v finančni stiski in da si ne bi mogel privoščiti maminega pogreba in vzdrževanja hiše, v kateri sta skupaj živela. Takoj ko bi prijavil mamino smrt, pokojnine namreč ne bi bilo več. Moškega so ovadili zaradi finančne prevare in zlorabe pravic pokojne do pokopa.