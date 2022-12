Murskosoboški policisti po več kot letu dni odkrili 28-letnega tatu

Več let so murskosoboški policisti obravnavali vlome v stanovanjske hiše, trgovske centre in podjetja. A tatu jim ni uspelo izslediti, so pa z ogledom krajev dogodkov zbirali sledi. Po več kot leto dni trajajočem predkazenskem postopku so nato ugotovili, da gre za 28-letnika z območja Puconci.