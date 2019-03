Murskosoboški policisti zasegli 10 kilogramov konoplje

Vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije (SKP) policijske uprave (PU) Murska Sobota, Roman Medik, je predstavil kriminalistično preiskavo med katero so zasegli večjo količino prepovedane droge konoplje.

Prejšnjo sredo okrog 23.30 so murskosoboški policisti na kontrolni točki Dolinsko na avtocesti v smeri Maribora ustavili vozilo znamke Mercedes Benz hrvaških registrskih tablic, ki ga je vozil 40-letni Hrvat, ob njem pa je bila 26-letna Hrvatica. Policisti so med rutinsko kontrolo voznika in sopotnice preko uradnih evidenc ugotovili, da je bil voznik v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja povezana s preprodajo prepovedanih drog, zato so se vključili tudi kriminalisti SKP PU Murska Sobota in vodnik službenega psa za odkrivanje prepovedanih drog.