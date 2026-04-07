Črna kronika

Na 27-letnika se je podrla kovinska konstrukcija, za posledicami umrl

Ljubljana , 07. 04. 2026 11.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Sveča

V Mariboru se je zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrl 27-letni državljan BiH. Med delom s kovinsko konstrukcijo se je ta podrla nanj. Vzrok nesreče še ugotavljajo, preverjajo pa tudi možnost suma kaznivega dejanja.

V hudi delovni nezgodi na območju Maribora, je umrl 27-letnik. Policisti so bili o nesreči obveščeni včeraj dopoldne. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo med delom s kovinsko konstrukcijo, ki se je podrla na zaposlenega, sicer državljana BiH.

FOTO: Bobo

Včeraj je bil opravljen ogled kraja nezgode, danes pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do nesreče in zbirajo obvestila tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.

delovna nesreča smrt Maribor kovinska konstrukcija preiskava

Z e-skirojem zapeljal z vozišča in padel v jarek, umrl 78-letnik

To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Najbolj osovražena Britanka spet razburja: triletni hčerki za veliko noč tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Na terapiji
