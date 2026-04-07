Na 27-letnika se je podrla kovinska konstrukcija, za posledicami umrl

V hudi delovni nezgodi na območju Maribora, je umrl 27-letnik. Policisti so bili o nesreči obveščeni včeraj dopoldne. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo med delom s kovinsko konstrukcijo, ki se je podrla na zaposlenega, sicer državljana BiH.
Včeraj je bil opravljen ogled kraja nezgode, danes pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do nesreče in zbirajo obvestila tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.