Na AC gorelo tovorno vozilo, vozniki niso upoštevali prometne signalizacije

Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem v smeri Ljubljane je v torek dopoldan zagorelo prevrnjeno tovorno vozilo hrvaških registrskih tablic. Vozniku je iz prevrnjenega vozila uspelo splezati samemu, z reševalnim vozilom pa so ga nato prepeljali v novomeško bolnišnico. Avtocesta je bila na odseku zaradi gašenja požara in odstranjevanja posledic prometne nesreče več ur zaprta. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave pa so imeli gasilci in Dars več težav z nespametnostjo voznikov, ki niso upoštevali jasno postavljene prometne signalizacije.

V torek so bili policisti okoli 10. ure obveščeni, da se je na avtocesti od Novega mesta proti Trebnjemu v smeri Ljubljane prevrnilo tovorno vozilo, ki je nato tudi zagorelo. V požaru, ki so ga gasilci uspeli omejiti in nato tudi pogasiti, je v celoti zgorela kabina vozila. Voznik tovornega vozila s hrvaško registracijo se je iz kabine uspel rešiti sam, z reševalnim vozilom pa so ga nato odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da je moški lažje telesno poškodovan. Zaradi gašenja požara so avtocesto v smeri Ljubljane zaradi varnostnih razlogov zaprli, Dars pa je za vozila uredil obvoz. Promet so urejali policisti. Promet so po prehitevalnem pasu delno odprli ob 14.30, a so avtocesto nato za krajši čas znova zaprli ob 17. uri zaradi dvigovanja prevrnjenega tovornega vozila. Na dolenjski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani še vedno zaprt počasni pas, promet tako poteka po dveh voznih pasovih. Kot opozarja Policija, je pri vožnji mimo potrebna previdnost. PU Novo mesto ob tem opozarja, da so imeli gasilci in Dars med gašenjem in odstranjevanjem posledic precej težav z vozniki, ki niso upoštevali jasno postavljene prometne signalizacije. Kot so sporočili, se vozniki niso strpno vključevali v promet z dveh pasov na enega (sistem zadrge), prav tako pa so težave povzročali z dodatnim upočasnjevanjem vožnje zaradi opazovanja dogajanja. Zaradi tovrstnih incidentov o morali posredovati prometni policisti.