Na Ajdovskem dva mrtva moška: eden pri gasilskem domu, drugi v reki Vipavi

Severnoprimorski policisti so bili v dveh ločenih primerih obveščeni o dveh mrtvih moških. Truplo prvega so domačini našli ob gasilskem domu v Ajdovščini, policisti so kasneje ugotovili, da je umrli 77-letnik, doma z območja Šempetra pri Gorici. V drugem primeru pa so policiste obvestili, da so v reki Vipavi opazili nogo človeka. Gasilci so nato iz reke potegnili moškega, ki ni kazal znakov življenja. Na podlagi predmetov, ki so jih našli v okolici, so ugotovili, da je umrli doma z območja Ajdovščine.