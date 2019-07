Na Ajdovskem v nesrečah huje poškodovana jadralna padalca

Okoli 18. ure se mu je pri manevru pristajanja zadnji del padala približno pet metrov nad tlemi zaprl in je zatem v sedečem položaju spiralno padel na ravno travnato površino oziroma pašnik. Omenjeni padec sta videla očividca, ki ste se nahajala nedaleč stran na planinski poti na robu omenjene planote, in nemudoma stekla k ponesrečenemu ter o dogodku obvestila pristojno službo. Pri padcu se je 50-letnik najverjetneje huje telesno poškodoval. Tožil je za bolečinami v predelu medenice in ledvenega dela hrbtenice.

V nedeljo okrog 18. ure se je na območju Kovka nad Ajdovščino, na južnih obronkih Trnovske planote, ponesrečil jadralni padalec. Ugotovili so, da je z vzletišča Kovk, v smeri Predmeje, okoli 16. ure z jadralnim padalom vzletel 50-letni jadralni padalec, sicer doma z območja Logatca in se po dve urah letenja po robu Trnovske planote odločil, da bo pristal na vzletišču Kovk.

Novogoriški policisti so obravnavali dve nesreči jadralnih padalcev na Ajdovskem, ki sta oba, v razmiku dobre ure in pol, vzletela z vzletišča Kovk.

Na kraju so mu gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, skupina Ajdovščina, nudili prvo pomoč. Zaradi poškodb so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v Ajdovščino, kjer so ga prevzeli ajdovski reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Prav tako v nedeljo okrog 19.30, nad vsajo Otlica, so novogoriški policisti obravnavali nesrečo še enega jadralnega padalca. Ugotovili so, da je 22–letni jadralni padalec, sicer doma z območja Ajdovščine, okoli 17.35 z jadralnim padalom vzletel na vzletišču Kovk. Kasneje je okoli 19. ure z jadralnim padalom letel oziroma izvajal kroge okoli manjšega hriba Zavrh.

Ko je začel izvajati tretji krog je z jadralnim padalom prišel preveč blizu roba, zaradi česar mu je rotor zaprl desno stran padala in je posledično pričel v spirali padati z višine približno 30 metrov na kamnito pobočje in se huje poškodoval. Padec sta opazovala tudi očividca in takoj zatem stekla do ponesrečenega ter o dogodku obvestila Regijski center za obveščanje v Novi Gorici.

Tudi v tem primeru so poškodovanca prevzeli član dežurne ekipe reševalcev Gorske reševalne službe z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih ocenah zdravstvenega osebja je 22-letni jadralni padalec utrpel zelo hude telesne poškodbe. Glede na sedaj zbrane podatke je policija tujo krivdo izključila.

Policija je v obeh primerih tujo krivdo izključila in obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v ministrstvu za infrastrukturo. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tudi novogoriško tožilstvo.