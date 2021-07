Na avstrijskem Koroškem našli mrtvega alpinista iz Slovenije

Moški naj bi se kljub slabemu vremenu podal iz planinske koče Salmhütte proti koči Erzherzog Johann-Hütte, a je očitno zašel precej proti vzhodu, prišel med strme skale in padel.

Policija je zatem sprožila iskalno akcijo, ki pa so jo morali zaradi slabega vremena v petek prekiniti. Davi pa je upravnik koče Almhütte policiji sporočil, da so na višini okoli 3100 metrov našli nahrbtnik in cepin. Kmalu zatem so našli še pogrešanega alpinista.