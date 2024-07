Na avtobusu ji je ukradel denarnico, zadržala ga je do prihoda policistov

Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek popoldne obveščeni o tatvini na enem izmed avtobusov. Osumljenec je izkoristil gnečo in eni od potnic, ki ga je kasneje uspela zadržati do prihoda policistov, ukradel denarnico. Policisti ob tem opozarjajo na pazljivo ravnanje in preventivne ukrepe.

Na enem od avtobusov na območju centra Ljubljane je v ponedeljek okoli 17.30 prišlo do drzne tatvine, so sporočili iz PU Ljubljana. Storilec naj bi izkoristil gnečo na avtobusu in eni od potnic iz torbice ukradel denarnico z nekaj sto evri gotovine. Oškodovanka je to sama ugotovila in storilca s pomočjo še drugih potnikov uspela zadržati do prihoda policistov. Predmete je dobila nazaj, 22-letnemu osumljencu, državljanu Maroka, pa je bila odvzeta prostost.

Po vseh zbranih obvestilih bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine. Policisti se občanom, ki so pomagali zadržati osumljenca, zahvaljujejo za pozornost in ravnanje. Policisti so ob konkretnem primeru opozorili tudi na po vsem svetu razširjeno žeparstvo. Največkrat se žeparstvo pojavi v večjih mestih in turističnih središčih, avtobusnih in železniških postajališčih oziroma na krajih, kjer je običajno več ljudi. "Žeparji obožujejo gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Večja koncentracija ljudi na enem mestu za storilce tovrstnih dejanj predstavlja idealno priložnost za izvrševanje teh tatvin, saj jih lahko izvedejo precej neopazno. Velika večina oškodovancev tatvino opazi šele, ko prejme sporočilo o dvigih na bankomatu ali pa pogrešijo svoj mobilni telefon. Žrtve so tako državljani Slovenije, predvsem v poletnih mesecih pa tudi tuji državljani," so zapisali.

Nekaj osnovnih preventivnih priporočil Policije: S sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora. Denarnico in dokumente ter ostale predmete, kot so mobilni telefoni, nosite čim bolj ob telesu in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa. Svoje predmete odlagajte tako, da jih imate stalno pod vidnim nadzorom. Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite Policijo na številko 113.