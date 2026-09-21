Prometna nesreča začasno zaprla avtocesto proti Kopru

Primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin je bila zaradi prometne nesreče zaprta proti Kopru. Promet je bil možen od Srmina proti Škofijam, je pisalo na portalu Promet.si. Nastal je zastoj, občasno so zapisali tudi predor Dekani. Obvoz je bil možen po regionalni cesti Črni Kal–Dekani ali proti Škofijam prek priključka Dekani.

Kot so sporočili s PU Koper, je tovornjaku počila pnevmatika, kar je v prometu predstavljalo oviro. Ob tem je skupina vozil najverjetneje začela zavirati, zato so trčila drugo v drugo. Po prvih informacijah so poškodovane sopotnica v prvem vozilu, voznica drugega vozila in sopotnica tretjega vozila. Vse poškodbe so lažje.