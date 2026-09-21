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Črna kronika

Prometna nesreča začasno zaprla avtocesto proti Kopru

Koper, 21. 09. 2026 13.36 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Nesreča Dekani

Primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin je bila del popoldneva zaradi prometne nesreče zaprta proti Kopru. Po prvih informacijah Policije so v nesreči trčila tri vozila, tri osebe pa so lažje poškodovane.

Primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin je bila zaradi prometne nesreče zaprta proti Kopru. Promet je bil možen od Srmina proti Škofijam, je pisalo na portalu Promet.si. Nastal je zastoj, občasno so zapisali tudi predor Dekani. Obvoz je bil možen po regionalni cesti Črni Kal–Dekani ali proti Škofijam prek priključka Dekani.

Kot so sporočili s PU Koper, je tovornjaku počila pnevmatika, kar je v prometu predstavljalo oviro. Ob tem je skupina vozil najverjetneje začela zavirati, zato so trčila drugo v drugo. Po prvih informacijah so poškodovane sopotnica v prvem vozilu, voznica drugega vozila in sopotnica tretjega vozila. Vse poškodbe so lažje.

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KOMENTARJI4

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Robi333
21. 09. 2026 15.12
Varnostno razdaljo drži vsak 6., promet okoli sebe opazuje vsak 10., ... Ljudje čist v drugih svetovih, ko vozijo, da ne govorim, kakšna panika postane, ko se prepozno opazi izvoz ali razcep. Pač greš naprej pa na naslednjem obrneš.
Odgovori
0 0
banda56
21. 09. 2026 14.45
To je noro kar se dogaja na teh cestah... Že sami ne znamo voziti, kaj šele ko so tujci zraven. Vsem ki so v tranzitu vzdigniti ceno vinjete za 300%, tako ali tako ne prinesejo koristi ampak samo smeti in gužvo...
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+2
2 0
kokicas
21. 09. 2026 14.41
Udeležena spet vozila z nemškimi registrskimi tablicami in razcep ne vejo kam it na nobenem razcepu od karavank naprej ne znajo brat tabel in to cela nacija čez karavanke to je epidemija norosti na slovenskih cestah
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+3
3 0
zmerni pesimist
21. 09. 2026 14.06
A varmostna razdalja je pa španska vas
Odgovori
+3
4 1
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