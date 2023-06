Na avtocesti 'parkiran' kombi in 59 tujcev v prikolici tovornjaka

V torek malo pred 10. uro je bil na pomurski avtocesti med Grabonošem in Cerkvenjakom na voznem pasu parkiran kombi madžarskih registrskih oznak, iz katerega je po izjavah očividcev zbežalo več oseb, je sporočila predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš. Policisti so v neposredni bližini izsledili 13 tujcev, in sicer deset državljanov Turčije, dva državljana Sirije in državljana Iraka. Voznika še iščejo.

Tujci so v našo državo vstopili nezakonito in so med postopkom s policisti zaprosili za mednarodno zaščito, je še dodala.

Lendavski policisti pa so okoli 19. ure med izvajanjem kontrole na avtocesti na počivališču Pince opazili večje število tujcev, ki plezajo iz parkiranega priklopnika s ponjavo romunskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je neznani voznik okoli 17. ure vlečno vozilo in priklopnik parkiral na počivališču in ga zapustil, je sporočila Rauševa.

V prirejenem prostoru tovornega vozila je bilo kar 59 tujcev, med njimi 44 državljanov Bangladeša, osem državljanov Pakistana, šest državljanov Nepala in državljan Egipta. Zaprosili so za mednarodno zaščito, kriminalisti pa medtem nadaljujejo z iskanjem voznika.