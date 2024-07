Na avtocesti peljal v nasprotni smeri in trčil v motorista

V nočnih urah je po avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru voznik vozil v nasprotni smeri in trčil v voznika motornega kolesa. Začuda, voznika nista bila poškodovana. Policisti so izvedli test alkoholiziranosti in ugotovili, da je voznik avtomobila imel 1,09 milgrama alkohola v litru izdihanega zraka.