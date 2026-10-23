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Črna kronika

Na avtocesti pri Grabonošu v celoti pogorel tovornjak s priklopnikom

23. 10. 2026 14.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ogenj se je nato razširil na tovorno vozilo in priklopnik, ki sta skupaj s tovorom v celoti pogorela.

Na avtocesti pred počivališčem Grabonoš je v jutranjih urah zaradi tehnične okvare oziroma pregrevanja podvozja izbruhnil požar na tovornem vozilu. Kljub hitremu posredovanju je vozilo v celoti pogorelo, poškodovan ni bil nihče. Materialno škodo ocenjujejo na približno 100.000 evrov.

S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti ob 6.19 obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocesti pred počivališčem Grabonoš na relaciji Murska Sobota–Maribor.

Po ogledu kraja dogodka in zbranih obvestilih so ugotovili, da je do požara na tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak prišlo zaradi pregrevanja podvozja, zaradi česar se je vnela pnevmatika.

Ogenj se je nato razširil na tovorno vozilo in priklopnik, ki sta skupaj s tovorom v celoti pogorela.
Ogenj se je nato razširil na tovorno vozilo in priklopnik, ki sta skupaj s tovorom v celoti pogorela.
FOTO: PU Murska Sobota

V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda, ki jo policisti po nestrokovni oceni ocenjujejo na približno 100.000 evrov.

Ker so tujo krivdo izključili, bodo policisti o dogodku s poročilom obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

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Grabonoš avtocesta PU Murska Sobota požar tovornjak

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