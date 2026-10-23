Na avtocesti pri Grabonošu v celoti pogorel tovornjak s priklopnikom

S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti ob 6.19 obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocesti pred počivališčem Grabonoš na relaciji Murska Sobota–Maribor.

Po ogledu kraja dogodka in zbranih obvestilih so ugotovili, da je do požara na tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak prišlo zaradi pregrevanja podvozja, zaradi česar se je vnela pnevmatika.