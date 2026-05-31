Črna kronika

Na avtocesti pri Mariboru zapeljal v napačno smer: umrli dve osebi

Maribor, 31. 05. 2026 10.19 pred eno minuto 1 min branja 0

M.V.
29-letni voznik, sicer državljan BiH, je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri. Trčil je v osebni avtomobil, v katerem sta bili dve osebi. Na kraju sta umrla tako 29-letnik kot 39-letna sopotnica v drugem vozilu.

Prometno nesreča s smrtnim izidom se je zgodila območju Slivnice pri Mariboru.

Okrog 00.30 je 29-letni vozniku osebnega avtomobila vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje od dovoljene in trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica, so sporočili iz PU Maribor.

 V trčenju sta na kraju umrla državljan BiH, sicer z urejenim bivanjem na območju PU Maribor, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Okrog 5.15 je bila avtocesta na tem delu že odprta za promet.

Gre za četrto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.

Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Še vedno obseden s Kate Middleton
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Cacau - okus ljubezni
