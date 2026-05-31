Na avtocesti pri Mariboru zapeljal v napačno smer: umrli dve osebi

Prometno nesreča s smrtnim izidom se je zgodila območju Slivnice pri Mariboru.

Okrog 00.30 je 29-letni vozniku osebnega avtomobila vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje od dovoljene in trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica, so sporočili iz PU Maribor.

V trčenju sta na kraju umrla državljan BiH, sicer z urejenim bivanjem na območju PU Maribor, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Okrog 5.15 je bila avtocesta na tem delu že odprta za promet.

Gre za četrto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.