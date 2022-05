Na avtocesti Slovenska Bistrica–Tepanje trčila tri vozila, ena oseba je umrla

Ob 23.24 so na avtocesti Slovenska Bistrica–Tepanje trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so eno udeleženo osebo, ki je bila v šoku, našli na nasprotnem voznem pasu.

V nesreči so se poškodovale štiri osebe, tri so bile prepeljane v UKC Maribor. Ena oseba je umrla, so sporočili gasilci PGD Slovenske Konjice.