Na avtocesti ugotovili 41 prekoračitev hitrosti, najhitrejši voznik vozil 209 km/h

Včeraj so gorenjski prometni policisti na avtocesti poostreno nadzorovali hitrost voznikov. Ugotovili so, da je kar 41 voznikov prekoračilo omejitev hitrosti, najhitrejši pa je pri tem vozil 209 km/h. Zaradi prehitre vožnje proti kršiteljem že potekajo prekrškovni postopki.

Policisti ob tem voznike pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in k odgovorni vožnji. "Zlasti segment hitrosti je povezan z velikimi tveganji in hudimi posledicami, ko pride do nesreče,"še opozarjajo.