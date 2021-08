Na avtocesti umrl pešec, ki je ležal na voznem pasu

Celjski policisti so obravnavali tragično nesrečo s smrtnim izidom, ki se je zgodila na avtocesti med izvozoma Dramlje in Ljubečna. Ob 4. uri zjutraj je na sredini voznega pasu ležal pešec, ki ga je prevozilo več voznikov. Policisti okoliščine in njegovo identiteto še preverjajo.

icon-expand (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock Poročali smo že, da je v soboto v popoldanskih urah v Lokovici, na območju Policijske postaje Velenje, umrl 37-letni motorist. Danes so celjski policisti sporočili več podrobnosti o nesreči. Motoristu, ki je vozil iz smeri Velenja, je pot zaprl 59-letni voznik tovornega vozila, ki se je s stranske ceste vključeval na glavno. Postopek ugotavljanja hitrosti vožnje voznika motornega kolesa še poteka. Danes, okoli štirih zjutraj, pa so celjski policisti obravnavali še eno smrtno prometno nesrečo. Na avtocesti med izvozoma Dramlje in Ljubečna, v smeri proti Ljubljani, je umrl pešec, čigar identiteta še ni potrjena. "Po do sedaj zbranih podatkih je pešec ležal na sredini voznega pasu. Pešca je prevozilo več voznikov," so sporočili. Okoliščine tragičnega dogodka še preverjajo. icon-expand