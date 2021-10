Na avtocesti Unec–Postojna ponoči zagorel avtobus, zaprta počasni in vozni pas

Ob 3.10 je na avtocesti Unec–Postojna, v občini Cerknica, zagorel avtobus. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek, Unec in Postojna, ki so požar pogasili. Na avtobusu je bilo 36 potnikov in voznik, ki so avtobus pravočasno zapustili. Pri gašenju se je ena oseba lažje opekla. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zaradi burje in zimskih razmer zaprte tudi nekatere druge ceste

Na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje 1. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton.

Zaradi zimskih razmer je na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec–Mangart pa je zaprta.