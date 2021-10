Na avtocesti Unec–Postojna ponoči zagorel avtobus

Ob 3.10 je na avtocesti Unec–Postojna, v občini Cerknica, zagorel avtobus. Kot pravijo na PU Koper, je med vožnjo zagorel motor, voznik je zato avtobus ustavil in ogenj najprej skušal pogasiti sam. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek, Unec in Postojna, ki so požar pogasili. Pri gašenju se je ena oseba opekla.

Odzvalo se je čez 30 gasilec iz 4 gasilskih društev, ki so na kraj prihiteli z 8 vozili. "Ko smo prišli na kraj je bil požar že polno razvit, samo gašenje je potekalo okoli 45 minut, potem pa še odkrivanje posameznih žarišč in pranje cestišča," je pojasnil Miha Modic, vodja intervencije.

Zagorel je tako avtobus kot tudi prikolica, pogoreli so vsi dokumenti vozila. Po naših informacijah je imel avtobus romunske registrske tablice. Na njem je bilo 36 potnikov in voznik, ki so avtobus pravočasno zapustili, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Policija razpolaga s podobnimi podatki, in sicer da je bilo na avtobusu 34 potnikov in dva voznika. Po potnike je prišel drug avtobus.

Zaradi požara je bila avtocesta povsem zaprta, ob 5. uri zjutraj so odprli prehitevalni pas, do okoli 12. ure pa sta bila zaprta počasni in vozni pas. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.