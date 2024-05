Na avtocesti več tujcev močno prekoračilo dovoljeno hitrost

V četrtek so ustavili tudi 55-letnega državljana Švedske, ki je vozil s hitrostjo 184 kilometrov na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 kilometrov na uro. Prav tako so ustavili 41-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil 189 kilometrov na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 kilometrov na uro.

Kasneje so ustavili še 37-letnega državljana Turčije, ki je vozil s hitrostjo 198 kilometrov na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 68 kilometrov na uro. Vsem voznikom so zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov izrekli globe, so sporočili policisti.