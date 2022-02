Včeraj ob 19.32 je v Šentožboltu v občini Lukovica na avtocesti voznik osebnega vozila zadel tri osebe. Avtocesta je bila zaprta za promet. Gasilci CZR Domžale in PGE Celje so zavarovali mesto nesreče in nudili pomoč reševalcem, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Pojasnila PU Ljubljana še čakamo, so pa dogodek potrdili.