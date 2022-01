Na avtocesti zgrešil izvoz za Tržič, nato pa kar obrnil in peljal nazaj

Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje, opozarjajo policisti (fotografija je simbolična).

"Udeležen je bil bel osebni avtomobil, domnevno znamke Fiat punto," nam je sporočil predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos.

Do nesreče k sreči ni prišlo. "Policisti o udeležencu še zbirajo obvestila, okoliščine pa kažejo, da je zgrešil izvoz za Tržič in naj bi poskušal zapeljati nazaj. Opozarjamo, da gre zaradi velikih hitrosti na avtocesti za izredno nevarno in prepovedano dejanje," je ob tem dejal Kos.

Kdor zgreši izvoz, naj za izključitev z avtoceste uporabi naslednjega, svarijo policisti. "Priključki so blizu en drugega. Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje," je še zapisal Kos.