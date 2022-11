Na bankomatu pozabil denar, njegovih 200 evrov si je prilastil neznanec

Novogoriški policisti so v četrtek na območju naselja Deskle obravnavali sum kaznivega dejanja zatajitve. Ugotovili so namreč, da je dan prej, okoli 13. ure, oškodovanec na bankomatu v Desklah dvignil gotovino in jo pozabil v reži bankomata. Njegovo nepazljivost je izkoristil neznanec, ki si je prilastil 200 evrov, ki jih je našel v reži bankomata, in odšel neznano kam. Po zaključku preiskave bodo novogoriški policisti podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

icon-expand Neznanec si je na bankomatu prilastil 200 evrov, ki jih je pozabil oškodovanec. FOTO: Dreamstime Policisti ponovno svetujejo občanom, naj bodo pri dvigu gotovine zbrani in naj poskrbijo, da denar vzamejo iz reže bankomata. "V primeru, da na bankomatu pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje tam ni več, pa svetujemo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. svojo banko ali bančno ustanovo, ki si lasti bankomat, na katerem je bil pozabljen denar," so sporočili s PU Nova Gorica. Posameznike oz. naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa policisti opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oz. izročijo policistom na policijski postaji oz. o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko. Če posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzamejo oz. si jo prilastijo, bodo kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja zatajitve, za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo, opozarjajo na Policiji.