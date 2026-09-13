Na bencinskem servisu zabodel sopotnika, nato mirno počakal policiste

Kot so pojasnili na novomeški policijski upravi, se je po doslej zbranih podatkih družina iz Ljubljane vračala z družinskega obiska na Hrvaškem. Med postankom na bencinskem servisu je 79-letnega voznika ob polnjenju pnevmatik z nožem napadel njegov 49-letni sopotnik in ga večkrat zabodel. Osumljenec je po storitvi na kraju mirno počakal policiste, ki so mu odvzeli prostost.

Policisti so o zadevi obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, ki sta prevzela preiskovalna dejanja. Skupaj s policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, razgovore s pričami in zavarovali sledove ter dokazne predmete, med njimi tudi nož.

Preiskava še vedno intenzivno poteka, zoper osumljenca pa bodo na novomeško tožilstvo podali kazensko ovadbo za poskus uboja, so še sporočili s policije.