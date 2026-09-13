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Črna kronika

Na bencinskem servisu zabodel sopotnika, nato mirno počakal policiste

Vinica, 13. 09. 2026 21.08 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
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Na bencinskem servisu v Vinici je okoli 15. ure prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na novomeški policijski upravi, se je po doslej zbranih podatkih družina iz Ljubljane vračala z družinskega obiska na Hrvaškem. Med postankom na bencinskem servisu je 79-letnega voznika ob polnjenju pnevmatik z nožem napadel njegov 49-letni sopotnik in ga večkrat zabodel. Osumljenec je po storitvi na kraju mirno počakal policiste, ki so mu odvzeli prostost.

Policisti so o zadevi obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, ki sta prevzela preiskovalna dejanja. Skupaj s policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, razgovore s pričami in zavarovali sledove ter dokazne predmete, med njimi tudi nož.

Preiskava še vedno intenzivno poteka, zoper osumljenca pa bodo na novomeško tožilstvo podali kazensko ovadbo za poskus uboja, so še sporočili s policije.

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