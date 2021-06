Na Bledu moški s supa skočil v jezero, njegovo življenje ogroženo

V opoldanskih urah je v Bohinju na višini med 200 in 300 metri jadralni padalec izgubil nadzor nad padalom in padel v jezero. Pripadniki Ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljači Podvodne reševalne službe Bled in reševalci NMP Bohinj so poškodovanega padalca rešili iz vode in ga oskrbeli na kraju dogodka. Huje poškodovanega so z vojaškim helikopterjem odpeljali v SB Jesenice, sporočajo s PU Kranj.

Kasneje, okoli 13.30, pa so gasilci in potapljači posredovali na Bledu, v bližini kampa Zaka. Moški je namreč v vročini z deske za supanje skočil v hladno jezero in potonil. Iz vode so ga rešili potapljači, še dodajajo na kranjski policijski upravi. Našli so ga okoli 8 metrov globoko, okoli 20 metrov od obale. Reševalci NMP Bled so ga na kraju oživljali, nato pa odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Njegovo življenje je ogroženo.