Na Bledu se je otrok poškodoval s pirotehniko

Na Bledu so policisti na javnem kraju obravnavali poškodbo otroka s pirotehniko. Otrok je razstavil raketo in jo želel prižgati, a mu je prej eksplodirala v rokah in ga poškodovala.

Blejski policisti so pretekli vikend na javnem kraju obravnavali poškodbo otroka pri uporabi pirotehnike. V sredo so končali zbiranje obvestil in ugotovili, da je otrok sam razstavil svetlobno raketo in z nje odstranil eksplozivno polnilo, ki povzroči pok s svetlobnim efektom. Ko je polnilo približal vžigalniku, mu je eksplodiralo v rokah. Utrpel je poškodbe rok in oči. Odgovornosti staršev policisti niso ugotovili. Otrok je razstavil in prižgal svetlobno raketo. FOTO: PU Kranj