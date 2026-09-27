Na Bledu se je sprlo in steplo več oseb

Blejski policisti so bili okoli 2.15 obveščeni o sporu med več osebami na Cesti svobode na Bledu. Na kraj je odšlo več patrulj, a ob prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, se je več oseb sprlo in steplo, pri tem pa je bila po do sedaj znanih podatkih ena oseba lahko telesno poškodovana. Na kraju ji je pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.