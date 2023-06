Na Bledu voznica odvzela prednost peški in trčila vanjo

V zadnjem času smo poročali o več trčenjih voznikov v pešce in nesrečah, v katerih so udeleženi pešci. K večji varnosti pešcev lahko prispevajo predvsem vozniki. Prav hitrost vožnje je lahko razlika med življenjem in smrtjo, če do trka s pešcem pride. Pri 30 km/h preživi devet od 10 pešcev. Pešce najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 metra, posledice za otroke pa so hujše ali celo usodne že pri nižjih hitrostih, opozarjata agencija in Policija. V prihodnjem tednu bosta potekali nacionalni preventivni akciji "Hitrost" in "Varnost motoristov" , v tem času bo potekal tudi poostren nadzor s strani Policije.

Okrog pešcev ni varnega oklepa vozila, pa tudi čelada nas med hojo ne varuje. Vozniki nas pogosto zaradi temnejših oblačil in slabše vidljivosti ne opazijo pravočasno. Prav zato, ker so pešci v prometu bolj ranljivi, moramo tudi sami bolje poskrbeti za lastno varnost, poudarjajo pri AVP.

Hodimo po pločniku in prečkamo ceste na označenem prehodu za pešce, pred prečkanjem pa se vedno prepričamo s pogledom levo-desno-levo. Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.

Če pločnika ni, hodimo po levem robu vozišča.

Poskrbimo za svojo vidnost – nosimo svetla in odsevnega oblačila ali odsevna telesa (odsevne trakove in kresničke), pot ponoči pa si lahko osvetlimo s svetilko ali mobilnim telefonom.

Za večjo varnost lahko vzpostavimo očesni kontakt z voznikom in se tako prepričamo, da nas je videl.

Še posebej poskrbimo za otroke, ki jih držimo za roko ob cesti – na zunanji strani, proč od ceste.

Poskušamo predvideti, kako bodo drugi ravnali, še posebej vozniki.

Na avtocesti se ne smemo zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost: Vozilo ustavimo na odstavnem pasu, zavarujemo mesto dogodka, izstopimo iz vozila in se umaknemo na varno za zaščitno ograjo ter pokličemo pomoč. Vedno uporabimo odsevni telovnik.

Še posebej pozorni bodimo na otroke

V zadnjih dneh so policisti zabeležili prometne nesreče s smrtjo in hudimi telesnimi poškodbami mlajših otrok. Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok v starosti od nič do 14 let, v enakem obdobju lani pa 142. V posledicah teh nesreč sta letos umrla dva otroka v tej starostni skupini (lani nihče), eden kot potnik na traktorskem priključku in drugi kot pešec. Hudo poškodovanih jih je bilo osem (lani sedem), lahko poškodovani pa so bili 104 (lani 101).

Otroci so med najbolj ranljivimi in ogroženimi udeleženci v prometu. Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je dejal: "V zadnjem obdobju je bilo v prometnih nesrečah tudi z najhujšimi posledicami udeleženih kar nekaj najmlajših otrok. Tega si nihče ne želi. Že v načelih cestnega prometa je zapisano, da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je treba v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala otroke. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, ker nikoli ne vemo, kako se bo otrok odzval. Poleg tega bi ob tem opozoril na vlogo staršev, ki so pri tem najbolj pomembni. Starši predstavljajo vzor, hkrati pa mladostnike pripravljajo na samostojno udeležbo v cestnem prometu. Njihova vloga je na tem mestu neprecenljiva. Zato vsi storimo vse, da se takšni dogodki, kot smo jim bili priča v zadnjem obdobju, ne bi ponavljali."