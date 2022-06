Ker sta v čolnarni manjkala čolna, so reševalci PRS Bled po nevihti s čolnom in opremo za potapljanje pregledali Blejsko jezero. Pri tem so preprečili tragedijo, saj so iz vode rešili onemoglega plavalca.

Vse skupaj se je dogajalo okoli pol sedmih. Reševalci, ki so iskali čolna, so iz jezera rešili onemoglega plavalca. Nudili so mu prvo pomoč in ga prepeljali v grajsko kopališče. Pogrešana čolna so našli ob obali v bližini čolnarne.