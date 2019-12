Na bolgarskem tovornjaku na Obrežju odkrili ukradeni vozili

"V nedeljo je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila iz Bolgarije, ki je na tovornem in priklopnem vozilu prevažal deset osebnih avtomobilov," so sporočili novomeški policisti.

Policisti so v nedeljo na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli ukradeni vozili.

Policisti so opravili mejno kontrolo natovorjenih vozil in med pregledom oznak in po preverijanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da sta bila dva avtomobila ukradena v Italiji.