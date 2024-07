Na bolgarskem tovornjaku odkrili tri vozila, ukradena na Otoku

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so včeraj opoldne izvajali nadzor na avtocestnem postajališču Čatež ob Savi. Ustavili so voznika tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak, ki je prevažal osem osebnih vozil.

Državljan Bolgarije jih je natovoril v Veliki Britaniji, namenjena pa so bila v Bolgarijo. Policisti so opravili kontrolo natovorjenih vozil in pri preverjanju identifikacijskih oznak treh vozil ugotovili, da številke šasije niso odtisnjene v skladu z normami proizvajalca.

V nadaljevanju so kontaktirali tudi tuje varnostne organe in ugotovili, da so bila vsa tri vozila, Toyota C-HR, Toyota Hilux in Lexus ES 300, junija ukradena v Veliki Britaniji. Policisti so avtomobile zasegli in nadaljujejo s preiskavo.