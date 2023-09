Na Bovškem Gamsovcu padla planinka ter podlegla poškodbam

Da gore ne izbirajo časa ali kraja, že vemo, na vsakem koraku je potrebno biti previden. Zopet je namreč prišlo do nesreče s tragičnim koncem, gore so vzele še eno življenje. Na območju Bovškega Gamsovca, ki se nahaja na nadmorski višini 2392 metrov v osrčju Julijskih Alp in v neposredni bližini našega očaka Triglava, sta v jutranjih urah moški in ženska, oba državljana Nemčije, hodila na krušljivem delu planinske poti.