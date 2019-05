Na Bovškem pogrešajo 23-letnega Britanca

Novogoriške policiste so v četrtek ob 19.13 obvestili, da na območju trdnjave Kluže na Bovškem pogrešajo 23-letnika. Ugotovili so, da sta se dva britanska državljana, stara 23 in 27 let, v popoldanskih urah nahajala na južni strani trdnjave Kluže.

23-letniku je v globel oziroma v sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon. Zaradi prepadnosti terena mu ni uspelo priti navzdol do desnega brega ob omenjeni reki, kjer bi se lahko nahajal izgubljeni telefon, zato sta se Britanca s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave v smeri Loga pod Mangartom.

Tam sta na makadamskem parkirišču parkirala vozilo, 23-letni Britanec pa se je okoli 17.45 odpravil iskat izgubljeni telefon ob levem bregu reke Koritnice. Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi nedavne obilice padavin je povišan vodostaj deroče reke Koritnice.