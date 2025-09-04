Svetli način
Na Bovškem reševali poškodovanega 23-letnega pohodnika

Bovec, 04. 09. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Na gori Velika Baba na Bovškem se je poškodoval 23-letni Slovenec, ki je pri sestopu zdrsnil in padel v globino. Po približno 50 metrih se je ustavil na strmem pobočju pod steno in počakal na pomoč. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Nesreča v neposredni bližini slovensko-italijanske meje se je zgodila v sredo, nekaj minut po 14. uri. 23-letnik z Obale se je vračal z Velike Babe in pri sestopu po brezpotju, kjer je potrebno plezati do druge stopnje, zdrsnil.

Ob padcu v globino si je poškodoval oba gležnja in najverjetneje tudi hrbtenico. Na pomoč so mu priskočili reševalci GRS Bovec. Na kraj je bila napotena tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem.

Policisti so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili.

KOMENTARJI (4)

Uporabnik1884443
04. 09. 2025 16.58
Je danes kakšna prireditev v SLO, Izolo je ravno preletel helikopter
StAnalitik
04. 09. 2025 16.53
-2
Kdaj se bo to zaračunavalo?
jank
04. 09. 2025 16.51
+1
Ali je bilo v helikopterju dovolj prostora za glavo?
BBcc
04. 09. 2025 17.13
-1
Kje pa. Glava je gledala iz helikopterja.😅
