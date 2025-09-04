Na Bovškem reševali poškodovanega 23-letnega pohodnika

Nesreča v neposredni bližini slovensko-italijanske meje se je zgodila v sredo, nekaj minut po 14. uri. 23-letnik z Obale se je vračal z Velike Babe in pri sestopu po brezpotju, kjer je potrebno plezati do druge stopnje, zdrsnil.

Ob padcu v globino si je poškodoval oba gležnja in najverjetneje tudi hrbtenico. Na pomoč so mu priskočili reševalci GRS Bovec. Na kraj je bila napotena tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem.

Policisti so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili.