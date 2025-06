Pri pristajanju se je huje poškodoval 34-letni jadralni padalec

Ko je bil jadralni padalec še približno deset metrov nad tlemi, ga je presenetil sunek vetra, nato pa ga začelo obračati in mu pri tem delno zaprlo padalo. Jadralni padalec je posledično strmoglavil na travnato površino in se pri tem predvidoma huje telesno poškodoval (sum poškodbe hrbtenice). Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Glede na sedanje ugotovitve je tuja krivda izključena. Policija bo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s PU Nova Gorica.