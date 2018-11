Na Bovškem umrl 50-letni nemški kajakaš

Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, so bili včeraj okoli 17.19 ure obveščeni o tragični nesreči kajakaša v strugi reke Učja pri naselju Žaga.

Policisti so ugotovili, da sta se državljana Nemčije, stara 50 in 44 let, okoli 13. ure s kajaki spustila po reki Učji v bližini italijanskega mejnega prehoda Učja. Med plovbo po zahtevni reki Učji sta oba kajakaša uporabljala ustrezno opremo, oba pa sta bila aktivna kajakaša več kot tri desetletja.

Tok reke Učje je bil zaradi zadnjih obilnih padavin v Zgornjem Posočju zelo močan, vendar po ugotovitvah policistov med plovbo zato nista imela težav. Vmes sta se večkrat ustavila in ocenjevala varnost nadaljevanja plovbe. Ko sta priveslala do mesta, ki je približno sto metrov oddaljen od mostu čet reko Učjo v vasi Žaga in kjer se voda vrtinči čez skalo nazaj, je oba kajakaša začelo obračati.

Močan vodni tok je vsakega izmed njiju posebej potegnil pod vodo in nato iz kajakov. Ko je 44-letnik, ki je ves čas veslal za 50-letnim prijateljem, uspel izplavati na površje, je nedaleč stran opazil njegovega prijatelja, ki je plaval na površju in ga nato uspel odvleči na nabrežino. Ker 50-letnik ni kazal znakov življenja, ga je prijatelj začel neuspešno oživljati. Takoj je poklical reševalce, vendar mu tudi ti niso mogli več pomagati, tako, da je lahko zdravnik le še razglasil smrt, so še sporočili iz PU Nova Gorica.