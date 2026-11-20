Policisti Policijske postaje Idrije so v jutranjih urah obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.

Po prvih podatkih je neznani storilec v obdobju od druge polovice junija do začetka novembra letos na območju spominskega obeležja na Brinovem griču v Idrijskem Logu odtujil bronasto maketo Vojkovega tabora, ki je bila pritrjena na kamniti podstavek in je merila približno 80 x 60 centimetrov.

Območje, kjer se je zgodilo kaznivo dejanje, je razglašeno za zgodovinski in kulturni spomenik, z odtujitvijo pa je nastalo za okoli 100 evrov materialne škode.

Policisti PU Nova Gorica ob tem pozivajo vse očividce oziroma vse, ki bi lahko imeli kakršne koli informacije o bronasti maketi ali pa so v tem obdobju na območju Brinovega griča opazili karkoli nenavadnega, da o tem obvestijo policijo.

"Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju," so ob tem sporočili iz PU Nova Gorica.

Kot so dodali so spominska obeležja in drugi objekti kulturne dediščine pomemben del naše skupne zgodovine in kulturne identitete, zato moramo z odgovornim ravnanjem prispevati k njihovemu ohranjanju.