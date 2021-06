Kar osem let več kot 400 delavcem niso izplačevali plač in prispevkov

Oškodovani delavci so večinoma tujci iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije.

Celjski kriminalisti so konec maja zaključili obsežno in dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, je sporočila predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.

V preiskavi so ugotovili, da so trije slovenski državljani izrabljali delavce v letih med 2011 in 2019. Po njenih besedah so 423 zaposlenih v gradbeniškem sektorju z neplačili zakonsko predpisanih prispevkov oškodovali za najmanj 2,1 milijona evrov.

"Delodajalci so oškodovane delavce, večinoma tujce iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije, zaposlovali ter po določenem času prezaposlovali v vedno nove družbe, s katerimi so formalno upravljali tako imenovani slamnati direktorji, ki s poslovanjem le-teh niso imeli stika," je pojasnila Trbulinova.

Tako so osumljeni v navedenem času upravljali s skupno 22 gospodarskimi družbami, "pri čemer zavestno in z izključnim namenom koristoljubja niso ravnali po določilih delovnopravne zakonodaje ter zaposlenim delavcem niso izplačevali plač, prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, akontacij dohodnine in odpravnin".

"Osumljene odgovorne osebe smo kazensko ovadili zaradi suma storitve 19 kaznivih dejanj – kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika," so še sporočili s PU Celje.