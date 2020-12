Na Celjskem osem prometnih nesreč, vozniki pod vplivom alkohola in mamil

Včeraj so na območju PU Celje obravnavali osem prometnih nesreč. V eni se je hudo poškodoval pešec, v eni pa lažje občanka na invalidskem vozičku. Druge nesreče so se končale z materialno škodo, so sporočili.

Prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami so nekaj pred 14. uro obravnavali na cesti Velenje–Škale, kjer je voznik osebnega vozila s stranskim desnim ogledalom trčil v 85-letnega pešca. Pešec je padel in se hudo poškodoval. Vzrok prometne nesreče je nepravilna hoja pešca po vozišču.

Okoli poldneva so v Velenju, v križišču za Gorico, obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik avtobusa na prehodu za pešce trčil v občanko, ki je na invalidskem vozičku prečkala vozišče. Voznika avtobusa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa.

Na območju Prevalj so obravnavali voznika osebnega vozila, ki mu je zaradi zdravstvenih razlogov poteklo vozniško dovoljenje, obenem pa je vozil močno pijan. Imel je 1,21 mg/l alkohola v izdihanem zraku ali drugače povedano skoraj 2,5 promila alkohola v krvi. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog.

Na območju Laškega so kontrolirali voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je vozil pod vplivom mamil. Hitri test je bil pozitiven na kokain in konopljo. Voznik je odklonil strokovni pregled in so ga pridržali. Sledi obdolžilni predlog.

Nekaj čez polnoč so v Latkovi vasi obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča in trčil v vrtno uto. Vozil je pod vplivom alkohola. Imel je 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti vse voznike znova pozivajo, naj ne sedajo za volan, če so uživali alkoholne pijače ali če so pod vplivom kakršnihkoli psihoaktivnih snovi. "Takšna ravnanja so izredno nevarna za voznike same, še posebej pa za ostale nič krive udeležence v cestnem prometu. Prav tako vse voznike pozivamo, naj vozijo strpno, previdno in naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, vremenu in stanju vozišča," so zapisali na PU Celje.