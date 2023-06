Na Celovški cesti v Ljubljani pretepli moškega in ga okradli

Včeraj okoli 18.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu na Celovški cesti. Do moškega, ki se je v popoldanskem času sprehajal po ulici, so namreč pristopili trije neznanci in od njega zahtevali denar. Ker ni želel sodelovati, so ga pretepli, nato pa mu vzeli mobilni telefon in bančne kartice. Oškodovani je ob tem utrpel lažje poškodbe.

Kot je pozneje opisal, je bil eden od storilcev visok okoli 180 centimetrov in oblečen v zeleno jakno. Drugi je bil višji in oblečen v črna oblačila. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.