Na Celovški cesti v Ljubljani trčila štiri vozila

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so okoli 12.08 na Celovški cesti v Ljubljani trčila štiri osebna vozila.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli iztekle tekočine ter nudili pomoč reševalcem. Ti so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi nesreče je bila Celovška cesta pri predoru Šentvid, kjer se je zgodila nesreča, dlje časa zaprta.

Vzrok nesreče še ni znan, policija nesrečo še preiskuje.