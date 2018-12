Na cestah spet pijani vozniki, na območju Ljubljane dva povzročila prometni nesreči

V petek popoldan so bili obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega vozila Renault Scenic, ki je vozil po ljubljanski obvoznici v smeri Golovca ter med vožnjo močno vijugal. Ljubljanski policisti so voznika uspeli zaustaviti, v postopku obravnave pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,76 mg/l. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja, odvzeli pa so mu tudi vozniško dovoljenje. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.

V soboto zjutraj se je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila znamke BMW je med vožnjo od Črnuč proti Ježici v križišču z Gameljsko cesto izgubil oblast nad vozilom, trčil v robnik hodnika za pešce, nato pa je vozilo odbilo na nasprotno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal voznik Opel Astre. Zaradi poškodb so ga odpeljali v UKC Ljubljana, po prvih podatkih pa naj ne bi utrpel hujših poškodb. Pri povzročitelju nesreče so ugotovili prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo (0,68 mg/l). Ljubljanski policisti tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Razlog za prometno nesrečo v Litiji znova neprilagojena hitrost

V soboto zvečer pa so policisti podobno prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil, obravnavali tudi pri Litiji. Z ogledom kraja in

zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Škoda vozil iz smeri Gradiških laz proti Litiji. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, trčil v robnik ob vozišču, od koder je vozilo odbilo in trčilo v nasproti vozeče vozilo Dacia, ki je pripeljalo iz litijske smeri. Voznik Dacie je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe, pri povzročitelju nesreče pa so ugotovili prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo (0,82 mg/l). Policisti tudi v tem primeru nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

PU Ljubljana: 'Ne sedite za volan, ko ste pijani'

Zaradi obravnavanih nesreč policisti PU Ljubljana vnovič opozarjajo, da vožnja pod vplivom alkohola ni dovoljena, predvsem pa je zelo nevarna. "S takšno vožnjo ne ogrožate zgolj sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu, največkrat tiste, ki spoštujejo cestno-prometne predpise. In pogosto so ravno oni deležni najhujših posledic vaše vožnje pod vplivom alkohola. Zato ne sedite za volan, ko ste vinjeni," dodajajo.