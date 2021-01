Na cesti Bovec–Trenta se je sprožil plaz, na delu tudi gorski reševalci

V jutranjih urah se je sprožil snežni plaz, ki je zaprl cesto Bovec–Trenta takoj za križiščem za Lepeno. Cesta je do nadaljnjega popolnoma zaprta za ves promet. Plaz in strugo reke Soče so si ogledali tudi gorski reševalci, saj je obstajala možnost, da bi snežni plaz zasul kakšno vozilo ali ga potisnil v reko.

Kot je povedala vodja cestne baze Bovec Kolektor CPGBeti Melinc, je na cesto zdrselo okrog 2000 kubičnih metrov snega, pomešanega s kamenjem in drevesi. S stroji so že začeli čistiti cesto na obeh koncih, zagotovo pa bo trajalo nekaj ur, da jo bodo lahko očistili vsaj za interventna vozila oziroma za enosmerni promet. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je posledično zaprta cesta Bovec–Vršič–Kranjska Gora zaradi snežnega plazu pri odcepu za Lepeno.