Na cesti med Selom in Ajdovščino v celoti pogorel tovornjak

Včeraj okoli 17.45 so policijo obvestili, da je na odseku hitre ceste H4 Selo – Ajdovščina, približno 500 metrov od izvoza Selo, zagorelo tuje tovorno vozilo. Policisti PU Nova Gorica so ugotovili, da je 21-letni voznik tovornjaka, s katerim je prevažal sedem velikih kolutov pločevine, opazil, da se izpod zadnjega dela vozila vali dim, nato pa je počila še zadnja pnevmatika tovornega vozila. Poljski voznik je takoj zatem zapeljal desno ob rob vozišča in ustavil vozilo ter iz njega izstopil. Ogenj se je začel širiti na prednji del tovornega vozila in na priklopnik.