Na cesti med Selom in Ajdovščino zagorel tovornjak

Zaradi dogodka je še vedno zaprta hitra cesta Nova Gorica - Razdrto med Selom in Ajdovščino proti Razdrtem. Novogoriški policisti so povedali, da so plameni zajeli tovorni avtomobil približno 500 metrov od izvoza Selo. Voznik tovornjaka, 21-letni poljski državljan, ni bil poškodovan. Po prvi informacijah je razneslo pnevmatiko, ki se je nato zažgala, požar pa se je razširil na celotno vozilo.

V požaru, ki so ga gasilci že uspeli pogasiti, sta bila uničena kabina in prikolica. Pri tem je nastala materialna škoda več deset tisoč evrov. Hitra cesta je še vedno zaprta, zato obvozno priporočajo po stari cesti.